ВАКС арештував квартиру та машино-місце віцепрем'єр-міністра з відновлення Кулеби

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на активи віцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби – квартиру та машино-місце, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС.

"Суд за клопотанням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) наклав арешт на квартиру вартістю 4,4 млн грн та машино-місце вартістю 520 тис. грн", – зазначили в суді.

Раніше в САП повідомляли, що прокурор звернувся до ВАКС "з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму майже 5 млн грн, набутих віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою (посада на час звернення з позовом) через свою сестру".

За даними САП, позов мотивовано тим, що у 2021 році, перебуваючи на посаді першого заступника голови Київської міськдержадміністрації, чиновник через рідну сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та машино-місця у Києві.

В САП наголошують, що аналіз офіційних доходів і витрат Кулеби та його родини установив, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.

Кулеба у коментарі "Інтерфакс-Україна" наголосив, що йдеться про цивільний судовий процес щодо оцінки законності походження активів, а не про кримінальне провадження чи висунення обвинувачення.

"Я є відповідачем у зазначеній справі та з повагою ставлюся до встановлених законом процедур і повноважень правоохоронних та судових органів. Остаточні висновки у справі мають бути зроблені виключно судом після всебічного дослідження всіх доказів та обставин. Протягом усієї своєї публічної діяльності я діяв відкрито, не приховував своїх доходів, майна чи інших відомостей, які підлягають декларуванню. Уся необхідна інформація в установленому законом порядку відображалася в деклараціях та перебуває у відкритому доступі. Я повністю відкритий до співпраці, готовий надавати всі необхідні пояснення та сприяти всебічному, повному й об’єктивному розгляду справи", – зазначив Кулеба.