Японська урядова делегація прибула з візитом до України – посольство

У Київ із візитом прибули віцеміністр економіки, торгівлі та промисловості Кенджі Ямада та віцеміністрка закордонних справ Аяно Куніміцу, повідомляє посольство Японії в Україні. "У Київ із візитом прибули державний міністр економіки, торгівлі та промисловості Ямада та державний міністр закордонних справ Куніміцу. Вони поклали квіти до Стіни пам’яті біля Свято-Михайлівського монастиря і висловлять рішучу підтримку України з боку Японії під час зустрічей", – йдеться у повідомленні посольства у соцмережі Х.

Куніміцу повідомила, що у програмі візиту, зокрема, переговори щодо безпеки, економіки та енергетики.

"Разом із заступником міністра торгівлі Ямада обговорюємо поглиблення співпраці з українською стороною у сферах безпеки, економіки, енергетики та багатьох інших напрямках. Будемо докладати всіх зусиль", – написала вона в соцмережі Х.