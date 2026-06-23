Інтерфакс-Україна
Події
14:38 23.06.2026

Японська урядова делегація прибула з візитом до України – посольство

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У Київ із візитом прибули віцеміністр економіки, торгівлі та промисловості Кенджі Ямада та віцеміністрка закордонних справ Аяно Куніміцу, повідомляє посольство Японії в Україні."У Київ із візитом прибули державний міністр економіки, торгівлі та промисловості Ямада та державний міністр закордонних справ Куніміцу. Вони поклали квіти до Стіни пам’яті біля Свято-Михайлівського монастиря і висловлять рішучу підтримку України з боку Японії під час зустрічей", – йдеться у повідомленні посольства у соцмережі Х.

Куніміцу повідомила, що у програмі візиту, зокрема, переговори щодо безпеки, економіки та енергетики.

"Разом із заступником міністра торгівлі Ямада обговорюємо поглиблення співпраці з українською стороною у сферах безпеки, економіки, енергетики та багатьох інших напрямках. Будемо докладати всіх зусиль", – написала вона в соцмережі Х.

Теги: #київ #візит #японія

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