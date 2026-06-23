Інтерфакс-Україна
Події
14:33 23.06.2026

Ексзаступника секретаря РНБО Сівковича та його спільників викрито на незаконному привласненні понад 21 га у Києві

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Ексзаступника секретаря РНБО Сівковича та його спільників викрито на незаконному привласненні понад 21 га у Києві

Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора задокументували нові злочини колишнього заступника секретаря РНБО України – Володимира Сівковича, який переховується за межами України, повідомляє СБУ.

"За матеріалами справи, експосадовець причетний до привласнення недобудованого комплексу Республіканської клінічної лікарні та прилеглої земельної ділянки у 21,36 га на території Києва", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

За даними відомства, оціночна вартість цього об’єкта становить 300 мільйонів гривень.

Як встановило розслідування, з метою заволодіння державною нерухомістю протягом 2006-2021 років Сівкович та його спільники розробили шахрайський план.

"Схема полягала у створенні штучної заборгованості замовнику будівництва лікарні, а потім у використанні цих боргів для заволодіння цілим майновим комплексом під час процедури банкрутства", – зазначається в повідомленні.

Встановлено, що для реалізації плану Сівкович залучив службових осіб держпідприємства та підконтрольну йому організацію у Києві.

"Цей підрядник спочатку уклав угоду з держпідприємством-забудовником лікарні на коригування проєкту та завершення будівництва медкомплексу на суму в 30 млн грн", – уточнюють в СБУ.

Але, як наголошують у відомстві, приватна компанія не виконала взяті на себе зобов’язання, чим "загнала" в борги перед кредиторами державного підрядника.

Після цього фігуранти продали афілійованому відомому забудовнику корпоративні права на свою проєктну організацію разом із правом вимоги штучної заборгованості.

У подальшому відбулося привласнення майнового комплексу лікарні в обмін на погашення цієї суми.

В СБУ зазначають, що наразі в суді розглядається справа щодо повернення довгобуду у власність держави.

На підставі зібраних доказів Сівковичу і двом його бізнес-партнерам, що перебувають за кордоном, повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою); ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 (організація, зловживання службовим становищем, що призвело до значних збитків).

"Після проведення обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів підозру отримав їхній спільник – юрист приватної компанії, що брала участь в оборудці на користь Сівковича", – інформують в СБУ.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Теги: #київ #рнбо #сбу #земля

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