СБС ЗСУ: Уражено три БпЛА "Оріон", засоби ППО та інші ключові цілі противника

Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження трьох глибинних розвідувально-ударних безпілотників "Оріон", зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1", пускової установки С-300, зенітної установки ЗУ-23, об’єктів паливної та транспортної інфраструктури та інших військових об’єктів на тимчасово окупованій території України.

"У ніч на 23 червня оператори Сил безпілотних систем в оперативній глибині на тимчасово окупованих територіях України уразили ударні безпілотники противника, засоби протиповітряної оборони, об’єкти енергетичної інфраструктури, паливно-мастильні матеріали та логістичний транспорт", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБС.

За повідомленням, на ТОТ АР Крим оператори 1-го окремого центру уразили три глибинні розвідувальні-ударні БпЛА "Оріон" у районі Керчі, ці безпілотники використовуються як носії керованих авіабомб та малорозмірних крилатих ракет.

Такоє ними уражено ЗРГК "Панцирь-С1" у районі Багерового, пускову установку С-300 та зенітну установку ЗУ-23 у районі Курортного, а також РЛС "Небо-У" у районі Керчі.

Також оператори 1-го окремого центру уразили нафтові резервуари на Керченській (Камиш-Бурунській) ТЕЦ в АР Крим та газорозподільчу станцію "Сімферополь" у районі Трудового.

Оператори 427-ї бригади "Рарог" спільно з 413-м окремим полком "Рейд" уразили електропідстанцію 330/110 кВ "Західно-Кримська" в АР Крим.

На ТОТ Донецькій області оператори 20-ї бригади "К-2" уразили навчальний полігон підготовки операторів БпЛА противника в районі Дебальцевого та цистерну з паливно-мастильними матеріалами в районі Горлівки.

У Запорізькій області оператори 412-ї бригади Nemesis уразили логістичний транспорт противника в районі Приазовського. На тимчасово окупованих територіях АР Крим, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей оператори загону "13" 414-ї бригади "Птахи Мадяра", 20-ї бригади "К-2", 412-ї бригади Nemesis та 1-го окремого центру уразили транспорт і паливозаправники противника.