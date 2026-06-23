У справі щодо замаху на представника ГУР затримано посередника, який підшукував виконавця – прокуратура

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито посередника підготовки замаху на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), який також є заступником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повідомляє Офіс генпрокурора.

В телеграм-каналі у вівторок прокуратура зазначає, що, за даними слідства, вбивство посадовця могло готуватися під кураторством представників РФ.

"34-річний колишній військовослужбовець виступав посередником між замовником та потенційним виконавцем злочину", – інформують у відомстві.

За даними Офісу генпрокурора, на початку 2026 року він отримав пропозицію знайти виконавця для вбивства.

"За реалізацію замовник обіцяв $100 тис. Після цього підозрюваний почав підшуковувати виконавця, запропонував участь своєму знайомому та передав контакти замовника для прямого зв'язку", – уточнюється в повідомленні.

В прокуратурі зазначають, що з лютого по червень 2026 року посередник систематично підбурював знайомого до вчинення злочину.

"Посередника затримано 18 червня, наступного дня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою", – повідомляють в прокуратурі.

Як встановлено, замовник також перерахував $22 тис. авансу на криптогаманець для підготовки злочину та передав виконавцям детальні дані про потерпілого, його спосіб життя та розпорядок дня.

Як повідомлялося, 8 червня правоохоронці викрили та затримали найманця російських спецслужб на стадії підготовки до вбивства одного з посадовців ГУР МО.

"Спецслужби РФ завербували 38-річного мешканця Києва та пообіцяли йому грошову винагороду за вчинення особливо тяжкого злочину. За ліквідацію одного з керівників структурного підрозділу ГУР МО України йому запропонували $100 тис, з яких $10 тис було перераховано як аванс", – йшлося в повідомленні Нацполіції.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" власні джерела в правоохоронних органах, замах готувався на представника з питань стратегічної комунікації Головного управління розвідки Міноборони, заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, радника керівника Офісу президента України Андрія Юсова.