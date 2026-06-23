Інтерфакс-Україна
Події
13:57 23.06.2026

Рятувальники вже загасили пожежу на місці удару в Кривому Розі, троє постраждалих у важкому стані – Зеленський

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Рятувальники вже загасили пожежу на місці удару в Кривому Розі, троє постраждалих у важкому стані – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ліквідацію пожежі на місці російського удару по цивільній інфраструктурі в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області у вівторок.

"Росіяни вдарили просто по цивільній інфраструктурі. Рятувальники вже загасили пожежу. Станом на зараз, на жаль, відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким", – написав Зеленський в Телеграм.

За його словами, поранених понад 20. "Троє з них у важкому стані. Усім надається необхідна допомога", – розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що кожен російський удар доводять, що тиску на агресора за цю війну недостатньо, а кожна затримка з виконанням домовленостей щодо протиповітряної оборони та зволікання з постачанням призводить до втрати життів.

"Важливо, щоб світ не мовчав про те, що досі немає жодного реального кроку Росії на закінчення цієї війни. На всі наші пропозиції дипломатії, зустрічей і кроків до миру ми не отримали від росіян жодної чіткої відповіді. Тиск потрібен. Тиск на Росію, щоб ситуація змінилася на краще", – додав він.

Як повідомлялося, російська окупаційна армія завдала удару балістичним озброєнням по промисловій інфраструктурі Кривого Рогу у вівторок вдень.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомляв про трьох загиблих та 23 поранених, один з яких був у важкому стані. Очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляв про трьох загиблих та 19 поранених, п'ятеро з яких були у важкому стані.

 

Теги: #атака_рф #кривий_ріг #зеленський

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