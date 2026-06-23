Інтерфакс-Україна
Події
13:53 23.06.2026

Генсек Корманн: Вступ до ОЕСР – це марафон, а не спринт

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Генсек Корманн: Вступ до ОЕСР – це марафон, а не спринт
Фото: Єгор Шуміхін

Генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіас Корманн заявив, що Україна уже вважається перспективним членом ОЕСР, але вступ потребуватиме важких структурних реформ.

"Протягом війни українські суди, незважаючи на всі виклики, продовжували працювати. У 2024 році вони розглянули 91% цивільних та комерційних справ, що надходили. І вони мали менше нерозглянутих справ, ніж більшість країн Європи. Судова влада стала більш доступною. Українці тепер можуть брати участь у слуханнях онлайн", – сказав Корманн на спільній пресконференції з віцепрем'єром України Тарасом Качкою у вівторок в Києві.

Також він звернув увагу на успіхи цифровізації державного управління, зокрема "Дію", яке відбувається навіть в умовах війни.

"Україна визначила свою амбіцію щодо вступу до ОЕСР, і я доповім нашим країнам-членам, бо саме вони прийматимуть рішення…Україну вже вважається перспективним членом ОЕСР і ми будемо і надалі продовжувати нашу співпрацю по амбітній програмі реформ, підтримуючи країну", – зазначив генсек.

В той же час, він наголосив, що вступ до ОЕСР – це "марафон, а не спринт", і на цьому шляху треба проводити важкі структурні реформи, і "це не питання поспіху, а питання того, як зробити все правильно".

У вівторок прем'єр-міністр України Юлія Свириденко передасть генеральному секретарю оновлений лист щодо запиту України про набуття членства в Організації.

ОЕСР —міжнародна організація, що об'єднує 38 країн світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян і високим індексом людського розвитку та розглядаються як розвинені.

Співробітництво між Україною та ОЕСР започатковано у 1997 році шляхом підписання КМУ та ОЕСР Угоди щодо привілеїв, імунітетів та пільг, які надаються ОЕСР на території України. Угоду було ратифіковано Верховною Радою України у липні 1999 року.

На сьогодні співробітництво між Україною та ОЕСР здійснюється відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України і ОЕСР щодо поглиблення співробітництва від жовтня 2014 року.

Як повідомлялося, в березні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про прагнення України вже у 2026 році отримати статус кандидата ОЕСР.

У середині грудня 2025 року Україна стала членом Робочої групи з питань хабарництва ОЕСР.

23 червня 2026 року віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна очікує стати кандидатом в члени ОЕСР в 2026 році.

Теги: #корманн #оеср

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