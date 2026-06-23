Інтерфакс-Україна
Події
13:51 23.06.2026

Росіяни створюють умови для поширення сибірської виразки на Херсонщині – ГУР

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Росіяни створюють умови для поширення сибірської виразки на Херсонщині – ГУР

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники навмисно створюють умови для поширення збудника сибірської виразки, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Йдеться про звезення туш інфікованої сибірською виразкою худоби до скотомогильників в окупованому регіоні. Загалом таких об'єктів тут налічується до пів сотні, з них найбільшу загрозу становлять близько десяти, зокрема – скотомогильники, розташовані в районі населених пунктів Асканія-Нова, Скадовськ, Залізний Порт", – йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що заражених тварин росіяни позбуваються без дотримання жодних санітарних норм. Худоб'ячі туші не спалюють, а просто закопують. Багато об'єктів знаходяться у вкрай занедбаному стані поблизу доріг та населених пунктів – відстань окремих об'єктів до житлової забудови становить менше ніж 1 кілометр.

"Захоронення інфікованої худоби не мають ані глухих огорож, ані інших захисних споруд. Ґрунти на могилах з часом осідають, однак необхідного для забезпечення біологічної безпеки обслуговування скотомогильників російська окупаційна адміністрація не здійснює", – наголосили у розвідці.

Крім того, частина об'єктів розташована на територіях з високим рівнем ґрунтових вод, що додатково збільшує ризики поширення збудника сибірської виразки, який може зберігати життєздатність у ґрунті від кількох десятків до сотні років.

"Безконтрольне захоронення інфікованої худоби та ігнорування заходів безпеки на скотомогильниках з боку російських окупантів – пряма загроза для цивільного населення на тимчасово поневолених територіях, а також для аграрного сектору Херсонщини – через підвищену небезпеку зараження ґрунтів і здорових тварин", – йдеться у повідомленні.

У ГУР наголошують, що навмисне або халатне створення умов для спалаху сибірської виразки – ще один злочин Росії, що може трактуватися як акт біологічного тероризму проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях України.

"Не виключено, що росія може використати скотомогильники для проведення підривної операції під чужим прапором", що крім кінетичного впливу на об'єкти концентрації джерел сибірської виразки міститиме також інформаційно-пропагандистську складову – наприклад, звинувачення України у виготовленні/застосуванні так званої "біологічної" зброї", – повідомили у ГУР.

 

Теги: #худоба #окуповані_території #гур_міноборони #заражение #рф

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