Інтерфакс-Україна
Події
13:49 23.06.2026

СБУ затримала дезертира, який наводив російські атаки на оборонців Запоріжжя

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Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного коригувальника повітряних атак ворога по Запоріжжю – місцевого мобілізованого, який самовільно залишив військову частину і пішов на співпрацю з ФСБ, повідомляє СБУ.

"За матеріалами справи, дезертир потрапив до уваги російської спецслужби, коли після втечі з підрозділу почав писати прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів. Встановлено, що у месенджері на нього вийшов співробітник фсб і запропонував співпрацю", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією відомства, після вербування агент почав збирати для окупантів дані про місця дислокації Сил оборони.

"Для цього він контактував зі знайомими, в яких під час побутових розмов завуальовано випитував "потрібну" йому інформацію", – уточнюють в СБУ.

За оперативною інформацією, у разі одержання орієнтовних геолокацій фігурант виходив на місцевість, щоб провести там дорозвідку і "прозвітувати" куратору від ФСБ.

Задокументовано, як агент позначав на гугл-картах розташування потенційних "цілей" і відправляв відповідні скріншоти російській спецслужбі.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника і провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

Надалі Служба безпеки затримала фігуранта за місцем його проживання.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 408 (дезертирство).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

 

Теги: #сбу #затримання #агент_рф

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