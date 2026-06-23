Інтерфакс-Україна
Події
13:42 23.06.2026

Свириденко очолить делегацію України на URC-2026 в Ґданську

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Свириденко очолить делегацію України на URC-2026 в Ґданську
Фото: Урядовий портал

Українську делегацію на Міжнародну конференцію з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026, URC-2026), яка відбудеться 25-26 червня у Ґданську (Польща), очолить прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Я очолю українську делегацію та загалом нашу роботу на URC-2026 у Ґданську. До складу української команди на Конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники наших громад з усієї країни та звісно урядовці й парламентарі. Багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, перед командою стоїть чітке завдання – досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність й стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами.

Вона додала, що очікується на підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення нашої енергетики.

"Україна налаштована на конструктивне й взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання. Україна поважає своїх партнерів, і саме на принципі взаємної поваги будує співпрацю", – наголосила Свириденко.

Як повідомлялося, напередодні радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що обговорення можливості поїздки президента України Володимира Зеленського на URC-2026, ще триває.

На минулому тижні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував, що Зеленський оголосить про своє рішення брати чи не брати участі в конференції у понеділок, 22 червня. При цьому він додав, що багато міжнародних партнерів проявили солідарність з позицією України і засудили дії президента Польщі Кароля Навроцького, який позбавив українського народ в особі президента України польського Ордена Білого Орла.

Конференція з питань відновлення України (URC-2026) відбудеться у місті Ґданськ 25-26 червня 2026 року. Захід спільно організовують уряди Польщі та України для мобілізації міжнародної підтримки, залучення інвестицій та планування відбудови.

Конференція продовжує серію міжнародних форумів високого рівня, які раніше приймали Лугано, Лондон, Берлін і Рим.

 

Теги: #польща #свириденко #ґданськ

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