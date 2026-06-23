Інтерфакс-Україна
Події
13:40 23.06.2026

Жінка загинула на березі моря в Одесі під час атаки дронів – обладміністрація

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Одна жінка загинула, один чоловік отримав поранення внаслідок російської дронової атаки на березі моря в місті Одеса у вівторок, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. На жаль, внаслідок російської атаки на узбережжі міста Одеса загинула 26-річна жінка, 39-річний чоловік отримав поранення. Йому надається допомога", – написав Кіпер в Телеграм.

За його словами, інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці трагедії працюють відповідні служби.

Кіпер закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час ворожих атак.

Раніше про загибель відпочиваючої прямо на пляжі в місті Одеса внаслідок удару ворожого дрона повідомляли місцеві пабліки.

 

Теги: #дрон #атака_рф #одеса #загибель

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