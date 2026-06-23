Інтерфакс-Україна
Події
13:36 23.06.2026

У Києві шахраї викрали близько 3 млн грн на постачанні продуктів для шкіл та садочків Деснянського району

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П'ятьом учасникам корупційної групи повідомлено про підозру у заволодінні майже 3 млн грн бюджетних коштів при постачанні продуктів для навчальних закладів за завищеними цінами, повідомляє Київська міська прокуратура у вівторок.

"Фізична особа-підприємець, діючи у змові з посадовцями Управління освіти Деснянської РДА, забезпечував перемогу у тендерах певних підприємств, що пропонували продукти за завищеними цінами", – йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

За інформацією правоохоронців, у 2024 році Управління освіти з приватним підприємством уклало договори на постачання курячого філе та яєць на загальну суму понад 20 млн грн, але "продукти для навчальних закладів постачали за завищеними цінами, внаслідок чого за трьома договорами постачальнику переплатили майже 3 млн грн".

Керівниця товариства, що перемогло у закупівлях, передала $4 тис подяки іншим учасникам схеми, які забезпечили закупівлю продуктів саме у неї.

В рамках досудового розслідування про підозри повідомлено п'ятьом особам, які діяли у складі організованої групи, серед яких начальниця управління освіти Деснянської РДА.

 

Теги: #київ #прокуратура

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