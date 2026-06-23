Тепла погода утримається в Україні найближчими днями, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами

Короткочасний дощ пройде в середу, 24 червня, у південній частині України, вночі місцями і в Карпатському регіоні та центральних областях, на півдні країни вдень грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні країни 17-22°; вдень 24-29°, у південній частині та місцями в центральних областях 27-32°.

В Києві 24 червня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

В той же час Укргідрометцентр попереджає, що 24 червня у південній частині країни вдень грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві, які ведуться з 1881 року, в день 24 червня найвища температура була зафіксована на позначці 35,5° тепла в 2021 році, а найнижча – вночі на позначці 7,8° вище нуля у 1949 році.

В четвер, 25 червня, на сході України, а вдень місцями і в північних областях та в Криму очікується короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, на Закарпатті до 32°, на північному сході країни 22-27°; на півдні країни вночі 17-22°, вдень 27-32°.

В Києві 25 червня мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.