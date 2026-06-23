Качка розраховує на відкриття п'яти переговорних кластерів з ЄС до середини липня

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Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявляє, що всі переговорні кластери про вступ України до Європейського Союзу повністю готові, і очікує відкриття до середини липня.

"Для відкриття кластерів нам жодних додаткових рішень приймати не треба, вони всі п'ять готові для відкриття. Ми очікуємо, що держави-члени Європейського Союзу почнуть опрацьовувати ці п'ять кластерів негайно. І тому той загальних орієнтир відкрити всі п'ять кластерів до початку сезону канікул, тобто до середини липня, він зберігається", – сказав Качка на спільній пресконференції з генсекретарем ОЕСР Матіасом Корманном у вівторок в Києві.

Він наголосив, що Україна бачить, що всі держави-члени це підтримують, і є лише питання часу, як швидко це можна процесувати, оскільки це потребує низки рішень всіх 27-ми держав-членів ЄС в рамках Комітету постійних представників.

"Щодо горизонту вступу в Європейський Союз – ключовим рішенням є відкриття всіх кластерів переговорів… Як швидко ми можемо очікувати вступу? Досвід інших успішних країн говорить про те, що 2-2,5 років для завершення цього процесу достатньо, відповідно, ми можемо рахувати. Але при цьому Україна, в цьому весь певний парадокс, і тому нам потрібно оцінки ОЕСР, готова до вступу в Європейський Союз набагато краще, ніж ті країни, які долали цей шлях за 2-2,5 років", – додав він.

Качка зазначив, що внутрішнім орієнтиром є виконання в 2027 році всіх бенчмарок і бути готовими до укладання договору.

"Точно можна казати, що всі, і Європейський Союз, і держави-члени, більшість держави-члени Європейського Союзу, і Україна поділяють думку, що за будь-яких сценаріїв вступ України до 2030-го року є можливим за умови, якщо ми зробимо свою програму реформ максимально швидко", – додав віцепрем'єр.

Як повідомлялося, 15 червня ЄС офіційно оголосив про відкриття 1-го переговорного кластеру з Україною та Молдовою щодо вступу в ЄС.