РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині, без світла тимчасово залишилися 34 тис. родин

РФ атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК у Дніпроперовській області, внаслідок чого без електрики залишилися 34 тис. споживачів.

"У ніч на 23 червня ворог вкотре обстріляв енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Без світла залишилися 34 тис. родин", – йдеться в повідомленні ДТЕК у Телеграм у вівторок.

Там зазначили, що енергетики ДТЕК оперативно розпочали відновлювальні роботи, й уже за кілька годин електропостачання повернули всім родинам, які були знеструмлені внаслідок атаки.