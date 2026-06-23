Інтерфакс-Україна
Події
13:18 23.06.2026

РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині, без світла тимчасово залишилися 34 тис. родин

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РФ атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК у Дніпроперовській області, внаслідок чого без електрики залишилися 34 тис. споживачів.

"У ніч на 23 червня ворог вкотре обстріляв енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Без світла залишилися 34 тис. родин", – йдеться в повідомленні ДТЕК у Телеграм у вівторок.

Там зазначили, що енергетики ДТЕК оперативно розпочали відновлювальні роботи, й уже за кілька годин електропостачання повернули всім родинам, які були знеструмлені внаслідок атаки.

 

Теги: #дтек #атака_рф #енергетика

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