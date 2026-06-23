Сибіга провів у Києві переговори з генеральним секретарем ОЕСР

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Києві двосторонні переговори з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманном, розглянули співпрацю в рамках програм ОЕСР, прогрес України у виконанні стандартів і критеріїв Організації.

"Сьогодні в Києві був радий вітати Генерального секретаря Організації економічного співробітництва та розвитку Матіаса Корманна. Ми обговорили останній розвиток подій на полі бою, наслідки триваючих російських атак проти українських громадян, енергетичної інфраструктури та економіки, а також ширші безпекові процеси в нашому регіоні", – написав міністр у соцмережі Х.

Він наголосив, що попри війну, Україна продовжує просуватися на шляху до членства в ЄС та ОЕСР, впроваджуючи реформи та зміцнюючи інституції.

"Ми розглянули співпрацю в рамках програм ОЕСР, прогрес України у виконанні стандартів і критеріїв Організації, а також вагомий внесок ОЕСР у наші зусилля з реформування та модернізації держави. Ми високо цінуємо підготовлені ОЕСР огляди у сферах інфраструктури, державного управління та правосуддя, які будуть представлені сьогодні", – зазначив глава МЗС.

За його словами, це практичні інструменти, що зміцнюють стійкість України та сприяють реалізації реформ.

Окремо сторони обговорили підготовку до Конференції з відновлення України та важливість мобілізації міжнародної підтримки для відбудови, стійкості та довгострокового розвитку нашої держави.

"Я подякував ОЕСР за принципову підтримку України та висловив сподівання на подальший прогрес України на шляху до приєднання до Організації, зокрема щодо ухвалення Радою ОЕСР позитивного рішення про початок переговорів стосовно вступу та затвердження Дорожньої карти приєднання України", – йдеться у дописі.