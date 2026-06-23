Понад 200 осіб затримано в Туреччині напередодні саміту НАТО за підозрою в екстремізмі

Турецькі служби безпеки в рамках підготовки до саміту НАТО 7-8 липня затримали біля Анкари 209 осіб, зокрема 56 членів "Ісламської держави", повідомляє ABC News із посиланням на Associated Press.

Загалом влада планує взяти під варту 241 особу, підозрювану у причетності до екстремістської діяльності, рейди правоохоронних органів тривають.

Агентство нагадує, що служби безпеки регулярно проводять оперативно-розшукові заходи: так, у травні по всій країні затримали 324 особи за підозрою у зв'язках з ІД.

Видання "Сабах" повідомляє, що влада продовжує готувати Анкару до проведення саміту НАТО, зокрема, прискоривши дорожні роботи на трасі, що з'єднує центр столиці та міжнародний аеропорт Есенбога.

Минулого тижня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відкрив новий столичний аеропорт, який прийматиме міжнародні та внутрішні рейси. Очікується, що він допоможе розвантажити аеропорт Есенбога під час міжнародних заходів та візитів високопоставлених осіб, а також зменшити навантаження на дорожню мережу.

Влада Анкари оголосила про низку обмежень з 28 червня до 10 липня з метою гарантування громадської безпеки. У цей період заборонять запуск безпілотників у повітряному просторі Анкари, обмежать доступ осіб та транспорту, що не мають спеціального дозволу, до особливо важливих зон.

Також з 28 червня до 10 липня заборонять масові зібрання та демонстрації, зокрема марші, страйки на робочих місцях та голодні страйки, акції протесту, встановлення наметових таборів, трибун і банерів, роздачу брошур та листівок.