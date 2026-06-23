Інтерфакс-Україна
Події
12:46 23.06.2026

Кількість поранених через російський удар по Кривому Рогу зросла до 19, п'ятеро з них у важкому стані – Рада оборони міста

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Кількість поранених через російський удар по Кривому Рогу зросла до 19, п'ятеро з них у важкому стані – Рада оборони міста
Фото: https://t.me/vilkul

До 19 людей зросла кількість поранених через російський ракетний удар по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу, п'ятеро з них у важкому стані, повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Ліквідацію пожежі закінчено. На зараз поранених вже 19, п'ятеро з них важкі", – написав він у Телеграмі.

Раніше повідомлялось про трьох загиблих та понад 10 поранених.

 

Теги: #вілкул #атака_рф #кривий_ріг #обстріл

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