Перший віцеспікер Ради Корнієнко візьме участь у конференції з питань відновлення України у Ґданську

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко візьме участь у п'ятій конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026, URC 2026), повідомила пресслужба апарату українського парламенту.

Як повідомлялося, конференція відбудеться 25-26 червня у Ґданську (Польща).

Конференція продовжує серію міжнародних форумів високого рівня, які раніше приймали Лугано, Лондон, Берлін і Рим.