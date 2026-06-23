Інтерфакс-Україна
Події
12:25 23.06.2026

Перший віцеспікер Ради Корнієнко візьме участь у конференції з питань відновлення України у Ґданську

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Перший віцеспікер Ради Корнієнко візьме участь у конференції з питань відновлення України у Ґданську

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко візьме участь у п'ятій конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026, URC 2026), повідомила пресслужба апарату українського парламенту.

Як повідомлялося, конференція відбудеться 25-26 червня у Ґданську (Польща).

Конференція продовжує серію міжнародних форумів високого рівня, які раніше приймали Лугано, Лондон, Берлін і Рим.

 

Теги: #рада #гданськ #конференція #корнієнко

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