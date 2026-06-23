12:25 23.06.2026
Перший віцеспікер Ради Корнієнко візьме участь у конференції з питань відновлення України у Ґданську
Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко візьме участь у п'ятій конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026, URC 2026), повідомила пресслужба апарату українського парламенту.
Як повідомлялося, конференція відбудеться 25-26 червня у Ґданську (Польща).
Конференція продовжує серію міжнародних форумів високого рівня, які раніше приймали Лугано, Лондон, Берлін і Рим.