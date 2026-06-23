Інтерфакс-Україна
Події
12:18 23.06.2026

До трьох людей зросла кількість загиблих через російський удар по Кривому Рогу – Рада оборони міста

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До трьох людей зросла кількість загиблих через російський удар по Кривому Рогу – Рада оборони міста

Кількість загиблих через російський ракетний удар по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу зросла до трьох, ще понад 10 людей зазнали поранень, повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. На жаль, троє загиблих. Понад десять людей отримали поранення", – написав він у Телеграмі.

За його словами, є поранені у важкому стані. Всі поранені доставлені до лікарень, лікарі роблять все можливе і боряться за їхнє життя.

На місці влучання працюють усі відповідні служби, йде ліквідація наслідків ударів.

 

Теги: #вілкул #атака_рф #кривий_ріг #обстріл

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