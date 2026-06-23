Інтерфакс-Україна
Події
12:03 23.06.2026

На пішохідному ПП "Малі Селменці – Вельке Слеменце" можливе уповільнення пропускних процедур – ДПСУ

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На пішохідно-велосипедному пункті пропуску "Малі Селменці (Україна) – Вельке Слеменце (Словаччина)" через монтажні роботи та тимчасове перепідключення інженерних мереж з 25 по 27 червня можливе тимчасове уповільнення здійснення контрольних та пропускних процедур, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"З 25 по 27 червня 2026 року в міжнародному пункті пропуску "Малі Селменці – Вельке Слеменце" проводитимуться монтажні роботи та тимчасове перепідключення інженерних мереж. У зв'язку з виконанням зазначених робіт можливе тимчасове уповільнення здійснення контрольних та пропускних процедур", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДПСУ.

ДПСУ рекомендує врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

 

Теги: #дпсу #кордон

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