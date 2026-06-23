Інтерфакс-Україна
Події
12:03 23.06.2026

У столиці на Оболоні відкрили Вільнюський сквер та пішохідний міст за підтримки Литви

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У столиці на Оболоні відкрили Вільнюський сквер та пішохідний міст за підтримки Литви

У Києві відкрили Вільнюський сквер та пішохідний міст у частині парку на вулиці Прирічній на Оболоні за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі, повідомив мер Києва Віталій Кличко у вівторок.

"Вільнюський сквер та пішохідний міст створили в партнерстві столиць України та Литви і відкрили разом з мером Вільнюса Валдасом Бенкунскасом та послом Литовської Республіки в Україні Інгою Станітє-Толочкєнє", – написав Кличко у Телеграм.

Проєкт створено у частині парку на вулиці Прирічній на Оболоні за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі та "має важливу соціальну складову – під час війни такі місця допомагають людям відновлюватися емоційно та підтримувати психологічну стійкість", – підкреслив мер.

На його реалізацію у 2026 році мерія Вільнюса за сприянням Державної установи "Центральне агентство з управління проєктами" виділила 600 тис євро.

За словами мера, під час підготовки концепції було проведено три етапи відкритих громадських консультацій з мешканцями.

Зелена зона скверу символізує багаторічне партнерство Києва і Вільнюса та підтримку України партнерами. 

Кличко подякував місту-побратиму Вільнюсу за фінансову підтримку проєкту та за всю допомогу за час повномасштабної війни. "Зокрема, у 2023 році литовська столиця передала Києву 20 генераторів, газові плити з балонами, батарейки та пристрої для підзарядки, ліхтарики, термоодяг. Також Вільнюс перерахував до благодійного фонду "Майбутній Київ" 500 тис євро". 

В цьому році мерія Вільнюса ще виділила 80 тис євро на закупівлю сонячних батарей для потреб Київського пансіонату ветеранів праці.

 

Теги: #київ #оболонь #парк #кличко

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