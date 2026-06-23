Інтерфакс-Україна
Події
11:51 23.06.2026

Одна людина загинула у Кривому Розі через ворожий ракетний удар – ОВА

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Одна людина загинула у Кривому Розі через ворожий ракетний удар – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Одна людина загинула, ще троє зазнали поранень через російський удар балістичним озброєнням по промисловій інфраструктурі Кривого Рогу, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула через ворожу атаку на Кривий Ріг. Троє людей постраждали", – написав Ганжа у Телеграмі.

За його словами, постраждалим надають необхідну меддопомогу.

 

Теги: #атака_рф #ганжа #кривий_ріг

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