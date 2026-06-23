Ізраїльські війська не залишать Ліван, доки існує "Хезболла", – глава Мінфіну Ізраїлю

Ізраїльське командування не виведе війська з Лівану доти, доки рух "Хезболла" не припинить своє існування, заявив глава Мінфіну Ізраїлю Бецалель Смотрич.

"Цього просто не станеться. Виходу Ізраїлю з зони безпеки в Лівані, зокрема із замку Бофор, не буде, доки в цій країні існує "Хезболла", – наводить його слова The Times of Israel.

Міністр додав, що виведення військ не відбудеться, доки нинішній ізраїльський уряд залишається при владі.

Смотрич наголосив, що мова має йти не просто про роззброєння руху "Хезболла", а про його ліквідацію як організації, про те, щоб він перестав бути політичною силою та частиною будь-якого ліванського уряду. За його словами, лише після повної нейтралізації загрози з боку "Хезболли" на адресу Ізраїлю можна розпочати обговорення нових домовленостей у сфері безпеки.

"Ми твердо дотримуємося цих позицій. Ми чітко дали це зрозуміти американцям", – сказав Смотрич.

Він додав, що Ізраїль продовжує знищувати потенціал "Хезболли", зокрема розгалужену стратегічну підземну інфраструктуру, побудовану цим рухом.

Раніше в іранській делегації, яка проводила переговори зі США у Швейцарії, попередили, що припинення бойових дій між Ізраїлем та "Хезболлою" в Лівані, а також виведення військ Ізраїлю з ліванської території – необхідні умови для продовження спроб урегулювання конфлікту між Вашингтоном і Тегераном.

Однак у понеділок ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу заявив, що Армія оборони Ізраїлю може вільно діяти на півдні Лівану.

Його слова пролунали на тлі того, як у понеділок віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що з'явився механізм недопущення ескалації ситуації між Ізраїлем, "Хезболлою" та Ліваном.