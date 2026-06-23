Інтерфакс-Україна
Події
11:44 23.06.2026

Шестирічного хлопчика врятовано на річці Узинка на Київщині – ДСНС

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Рятувальники визволили дитину 2020 року народження з металевої пастки у річці Узинка що у Київський області, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Під час купання нога дитини застрягла в металевій конструкції, що перебувала у воді. Самостійно вивільнитися вона не могла. За допомогою гідравлічного інструменту фахівці ДСНС деблокували ногу дитини та звільнили її з небезпечної пастки", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі служби.

Теги: #дснс #річка #дитина

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