11:44 23.06.2026
Шестирічного хлопчика врятовано на річці Узинка на Київщині – ДСНС
Рятувальники визволили дитину 2020 року народження з металевої пастки у річці Узинка що у Київський області, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.
"Під час купання нога дитини застрягла в металевій конструкції, що перебувала у воді. Самостійно вивільнитися вона не могла. За допомогою гідравлічного інструменту фахівці ДСНС деблокували ногу дитини та звільнили її з небезпечної пастки", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі служби.