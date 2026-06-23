Шестирічного хлопчика врятовано на річці Узинка на Київщині – ДСНС

Рятувальники визволили дитину 2020 року народження з металевої пастки у річці Узинка що у Київський області, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Під час купання нога дитини застрягла в металевій конструкції, що перебувала у воді. Самостійно вивільнитися вона не могла. За допомогою гідравлічного інструменту фахівці ДСНС деблокували ногу дитини та звільнили її з небезпечної пастки", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі служби.