Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу – ОВА

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Російська окупаційна армія завдала удару балістичним озброєнням по промисловій інфраструктурі Кривого Рогу, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Пошкоджена промислова інфраструктура", – написав він у Телеграмі.

Інформація про постраждалих уточнюється.

До цього Повітряні сили Збройних сил України попереджали про балістичну ціль на Кривий Ріг.