Інтерфакс-Україна
Події
11:38 23.06.2026

Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу – ОВА

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Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російська окупаційна армія завдала удару балістичним озброєнням по промисловій інфраструктурі Кривого Рогу, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Пошкоджена промислова інфраструктура", – написав він у Телеграмі.

Інформація про постраждалих уточнюється.

До цього Повітряні сили Збройних сил України попереджали про балістичну ціль на Кривий Ріг.

 

 

Теги: #ганжа #кривий_ріг #обстріл

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