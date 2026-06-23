УЧХ поділився досвідом реагування під час війни з керівниками національних товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) поділився досвідом реагування в умовах війни з партнерами на зустрічі у Канаді.

"В Оттаві відбулася зустріч керівників національних товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (Secretary General's Meeting), організована Канадським Червоним Хрестом", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Керівники національних товариств обговорили готовність до криз, розвиток їхньої допоміжної ролі та зміцнення координації всередині Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Делегація УЧХ на чолі з генеральним директором Максимом Доценком представила практичний досвід організації щодо підготовки та реагування в умовах повномасштабної війни. Під час свого виступу Доценко наголосив, що ефективна готовність полягає не лише у ресурсах, а й у здатності швидко масштабувати діяльність, координувати команду та взаємодіяти з партнерами, підтримувати безперервність роботи та залишатися поруч із людьми в умовах тривалої кризи.

Під час зустрічі учасники звернули увагу на розвиток допоміжної ролі національних товариств, взаємодію з органами державної влади, гуманітарну дипломатію, міжнародне гуманітарне право та підготовку до майбутніх криз.

Делегація УЧХ також провела двосторонні зустрічі з представниками Канадського Червоного Хреста та міністерства закордонних справ Канади, присвячені розвитку стратегічного партнерства та підтримці гуманітарних програм в Україні. Крім того, представники УЧХ долучилися до пам'ятного заходу на честь сенатора Пола Юзика за участі української діаспори та партнерів, а також відвідали посольство України.

"Цей візит став важливою можливістю представити міжнародним партнерам досвід гуманітарного реагування, зміцнити співпрацю з партнерами та українською діаспорою, а також розширити співпрацю та долучитися до формування спільних підходів до підготовки й реагування на кризи та сучасні гуманітарні виклики", – зазначили в УЧХ.