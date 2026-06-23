Інтерфакс-Україна
Події
10:56 23.06.2026

Україна долучилася до Резерву кібербезпеки ЄС і зможе залучати європейських фахівців для протидії кібератакам

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Україна долучилася до Резерву кібербезпеки ЄС і зможе залучати європейських фахівців для протидії кібератакам

Україна отримала офіційний доступ до Резерву кібербезпеки ЄС, що передбачає можливість залучати європейських фахівців для протидії загрозам під час масштабних хакерських атак, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Головна перевага інструменту – Україна отримує прямий доступ до послуг перевірених приватних компаній, які спеціалізуються на кіберзахисті", – йдеться релізі Мінцифри.

Зазначається, що ініціативу було створено в межах Акта про кіберсолідарність ЄС (EU Cyber Solidarity Act), яку адмініструє Агентство Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA).

Передбачається, що в межах цього доступу фахівці допоможуть зупинити й локалізувати атаку, проаналізувати загрозу, захистити інформацію, ліквідувати наслідки та відновити роботу систем.

У відомстві наголосили, що відповідна співпраця посилить здатність країни протидіяти загрозам і реагувати на кіберінциденти у сервісах, якими користуються українці.

"Включення України до Резерву кібербезпеки доводить високий рівень співпраці з ЄС та відповідає Стратегічному цифровому партнерству", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у березні цього року Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди про доступ України до Резерву кібербезпеки ЄС, що відкриває доступ до масштабної європейської ініціативи у межах програми "Цифрова Європа".

Тоді у пояснювальній записці уточнювалось, що доступ України також сприятиме узгодженню стандартів реагування на кіберінциденти з державами-членами ЄС; відкриватиме доступ до навчання, тренінгів і спільних симуляцій, формуватиме основу для довгострокового партнерства з ЄС у сфері кіберзахисту та розбудови спільної архітектури безпеки.

 

Теги: #мінцифри #єс #кібербезпека

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