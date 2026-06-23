Інтерфакс-Україна
Події
10:54 23.06.2026

Троє людей загинуло та одна поранена через обстріли ворогом Донеччини – ОВА

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Троє людей загинуло та одна поранена через обстріли ворогом Донеччини – ОВА

За добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини, троє людей загинуло та одна поранена, пошкоджені будинки і інфраструктура, повідомив оперативну інформацію очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у вівторок.

"У Слов'янську загинула людина, пошкоджено інфраструктуру; у Біленькому поранено людину, пошкоджено приватний будинок; у Дружківці загинули 2 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки та адмінбудівлю", – написав він у Телеграм.

Також за інформацією Філашкіна, у Райгородку Миколаївської громади знищено автівку, у Краматорську пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку та адмінбудівлю; у Малотаранівці пошкоджено приватний будинок, у Самійлівці та Курициному Новодонецької громади пошкоджено по автомобілю; у Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

З лінії фронту евакуйовано 471 людину, у тому числі 41 дитину.

 

Теги: #донецька_область #філашкін #обстріли

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