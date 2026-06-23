Ексдиректора тютюнового підприємства підозрюють у несплаті 2,3 млрд грн акцизу та контрабанді в ЄС

Підозра в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України) висунута колишньому директору одного з підприємств тютюнової галузі, якому інкримінується, зокрема, несплата 2,3 млрд грн акцизних зборів до бюджету, підробка акцизних марок, а також контрабанда до країн Європейського союзу, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про

"Службові особи підприємства під прикриттям законного виробництва налагодили схему незаконного виготовлення та реалізації необлікованих тютюнових виробів поза податковим та бухгалтерським обліком з метою уникнення від сплати податків до державного бюджету. Ключовий епізод слідства у цьому провадженні це понад 1 186 тонн тютюнової сировини, яку переробили у цигарки та реалізували без сплати акцизного податку. Саме це, за висновками податкової перевірки та судової економічної експертизи, призвело до заниження акцизного податку на понад 2,3 млрд грн", – написав Кравченко в Телеграм у вівторок.

За його словами, щоб приховати незаконне використання сировини та створити видимість форс-мажорних обставин, службові особи підприємства сфальсифікували факт її крадіжки.

Наразі, за словами генпрокурора, досудове розслідування у справі триває, слідство здійснюється детективами Бюро економічної безпеки (БЕБ).

"Це справа не лише про тютюновий ринок. Це справа про правила. Якщо бізнес працює чесно, тоді держава має його захищати. Якщо під виглядом легальної діяльності вибудовується схема на мільярди – держава зобов'язана реагувати жорстко і в межах закону", – наголосив Кравченко.