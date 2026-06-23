Інтерфакс-Україна
Події
09:47 23.06.2026

Поранена жінка, пошкоджене приміщення АЗС, горіли автівки у Запоріжжі – ОВА

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Жінку було поранено у Запоріжжі через атаку ворожого безпілотника, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Ворожий безпілотник ударив по території автозаправної станції в одному з районів обласного центру. Пошкоджене приміщення, навіс та металеві опори. Поранень дістала 23-річна жінка. Їй надана уся необхідна допомога", – написав Федоров у телеграм ранком у вівторок.

Ще один удар прийшовся на автостоянку. Пошкоджені п'ять великовагових автівок, виникла пожежа, обійшлося без постраждалих, додав він.

 

Теги: #запоріжжя #атака_рф #обстріли

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