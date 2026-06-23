Інтерфакс-Україна
Події
09:39 23.06.2026

Бійці "Альфи" знищують до 20% ворожої піхоти – Зеленський

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Бійці "Альфи" знищують до 20% ворожої піхоти – Зеленський
Фото: "Альфа" СБУ

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України з професійним днем.

"За роки повномасштабної війни бійці "Альфи" знищили тисячі одиниць ворожої техніки, завдали величезних втрат окупантам. На рахунку воїнів до 20% усіх втрат ворожої піхоти. І це високий показник ефективності, який говорить сам за себе", – написав Зеленський в Телеграм у вівторок.

Він наголосив, що завдяки далекобійним операціям "Альфи" окупанти відчувають наслідки власної агресії далеко від лінії фронту в своєму глибокому тилу, та анонсував "ще більше наших успішних операцій".

"Дякую кожному воїну "Альфи" за службу й результати для країни. Вічна шана та вдячність усім, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Слава нашим захисникам!", – додав Зеленський.

 

Теги: #цсо #альфа #сбу #зеленський

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