Інтерфакс-Україна
Події
08:54 23.06.2026

Ворог обстріляв Херсонщину, 12 людей постраждали

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Ворог обстріляв Херсонщину, 12 людей постраждали

Російські війська обстріляли Херсонську область, 12 людей постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 12 людей дістали поранення", – написав він у Телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Зеленівка, Молодіжне, Наддніпрянське, Садове, Степанівка, Чорнобаївка, Киселівка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Миролюбівка, Молодецьке, Розлив, Ромашкове, Черешеньки, Янтарне, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Іванівка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Раківка, Тараса Шевченка, Томарине, Урожайне, Красносільське, Кучерське, Чарівне, Новодмитрівка, Червоне, Дудчани, Качкарівка, Саблуківка, Осокорівка, Золота Балка, Костирка, Сагайдачне, Тягинка, Бургунка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 10 приватних будинків.

Також окупанти понівечили заклад культури, автозаправні станції, громадську будівлю, стільникову вежу та приватні автомобілі.

Між тим, у понеділок зі звільнених громад регіону евакуювали 11 людей.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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