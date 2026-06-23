Одна людина загинула, ще вісім постраждали на Харківщині внаслідок обстрілів протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами та безпілотниками різних типів по Харкову і 16 населених пунктах області, одна людина загинула, ще вісім постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У с. Грушівка Кіндрашівської громади загинув 40-річний чоловік; у м. Харків зазнала поранень 48-річна жінка; у м. Богодухів постраждали жінки 57, 49, 32, 42, 44 років та чоловіки 46 і 38 років", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.