Інтерфакс-Україна
Події
08:50 23.06.2026

Спілка ректорів просить Міносвіти зменшити мінімальний конкурсний бал до 130 у низці спеціальностей

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Спілка ректорів просить Міносвіти зменшити мінімальний конкурсний бал до 130 у низці спеціальностей

Громадська організація "Спілка ректорів закладів вищої освіти України" просить Міністерство освіти і науки України переглянути мінімальний конкурсний бал для окремих спеціальностей.

Зазначається, що у зверненні до міністра освіти Оксена Лісового Спілка ректорів пропонує зменшити мінімальний конкурсний бал із 150 до 130 для вступу на спеціальності "Міжнародні відносини", "Публічне управління та адміністрування", "Право", "Міжнародне право", "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Медична психологія", а також для спеціалізації "Міжнародні економічні відносини" спеціальності "Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями)", а для спеціальності "Фармація (за спеціалізаціями)" пропонується встановити мінімальний конкурсний бал на рівні 140.

"Необхідність перегляду чинних вимог у Спілці ректорів пояснюють складними умовами, у яких випускники складали національний мультипредметний тест у 2026 році. Значна частина тестувань відбувалася в умовах постійних повітряних тривог, масованих ракетних обстрілів, перебоїв в електропостачанні та тривалого дистанційного навчання", – йдеться в повідомленні організації.

У зверненні наголошується, що низькі результати НМТ часто зумовлені не лише рівнем підготовки вступників, а й високим психологічним навантаженням, стресом та нестабільністю освітнього процесу в умовах повномасштабної війни.

Представники Спілки ректорів також звертають увагу на ризик посилення відтоку українських абітурієнтів за кордон через збереження високого порогового бала.

"На їхню думку, запропоновані зміни сприятимуть збереженню потенціалу української вищої освіти та дадуть можливість більшій кількості випускників шкіл 2026 року продовжити навчання в Україні", – йдеться у зверненні.

Як повідомлялося, у січні учасники круглого столу "Кадровий дефіцит у фармацевтичній галузі: виклики, регуляторні рішення та роль державної політики", проведеного Асоціацією фармацевтів України, погодилися, що вимога до вступників в вищі на фармацевтичні спеціальності мати більше 150 балів провокує дефіцит фармацевтичних кадрів.

 

Теги: #міносвіти #ректори #бал

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