Окупанти за добу втратили 1390 осіб та 632 од. спецтехніки – Генштаб

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони за добу ліквідували 1390 окупантів, 74 артсистеми, сім бронемашин, 1851 БПЛА, а також 632 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 394 530 (+1 390) осіб, танків – 12 050 (+0) од, бойових броньованих машин – 24 812 (+7) од, артилерійських систем – 44 604 (+74) од, РСЗВ – 1 887 (+1) од, засоби ППО – 1 437 (+0) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 719 (+7) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 368 015 (+1 851) од, крилаті ракети – 4 787 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна techніка та автоцистерни – 110 827 (+626) од, спеціальна техніка – 4 329 (+8) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.