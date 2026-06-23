Інтерфакс-Україна
Події
08:17 23.06.2026

ППО України збила 118 зі 135 ворожих цілей, зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 11 локаціях

1 хв читати
ППО України збила 118 зі 135 ворожих цілей, зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 11 локаціях
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони України у ніч на вівторок знешкодили 118 зі 135 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 118 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 23 червня (з 18:00 22 червня) противник атакував 135 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, додали в командуванні.

 

Теги: #ппо #цілі #ліквідація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:36 22.06.2026
Генштаб ЗСУ: У Воронежі ракетами уражено завод з виробництва електроніки для російських ракет Іскандер та Х-101

Генштаб ЗСУ: У Воронежі ракетами уражено завод з виробництва електроніки для російських ракет Іскандер та Х-101

08:59 22.06.2026
ППО України збила 79 зі 88 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети Іскандер-М, а також 5 ударних БпЛА на 6 локаціях

ППО України збила 79 зі 88 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети Іскандер-М, а також 5 ударних БпЛА на 6 локаціях

08:46 22.06.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1648 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1648 ворожих цілей

10:50 21.06.2026
Зеленський назвав справедливою відповіддю удари по російській логістиці, нафтовій галузі та ППО

Зеленський назвав справедливою відповіддю удари по російській логістиці, нафтовій галузі та ППО

15:06 20.06.2026
СБС вночі уразили 4 об'єкти газової інфраструктури у Криму, міст через Генічеську протоку, паливну та військову логістику ворога – Бровді

СБС вночі уразили 4 об'єкти газової інфраструктури у Криму, міст через Генічеську протоку, паливну та військову логістику ворога – Бровді

13:27 20.06.2026
Сили оборони України уразили автомобільний міст через Генічеську протоку – Генштаб

Сили оборони України уразили автомобільний міст через Генічеську протоку – Генштаб

09:00 20.06.2026
ППО України збила 92 зі 99 БпЛА, зафіксовано влучання семи ударних БпЛА на трьох локаціях

ППО України збила 92 зі 99 БпЛА, зафіксовано влучання семи ударних БпЛА на трьох локаціях

17:47 19.06.2026
На Московському НПЗ уражено установку переробки нафти, 3 резервуари РВС-10000 та резервуар РВС-30000 – Генштаб ЗСУ

На Московському НПЗ уражено установку переробки нафти, 3 резервуари РВС-10000 та резервуар РВС-30000 – Генштаб ЗСУ

08:55 19.06.2026
ППО України збила 79 з 90 ворожих цілей, зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях

ППО України збила 79 з 90 ворожих цілей, зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях

18:34 18.06.2026
Зеленський планує обговорити на Єврораді відкриття 5 кластерів, посилення ППО та тиск на РФ

Зеленський планує обговорити на Єврораді відкриття 5 кластерів, посилення ППО та тиск на РФ

ВАЖЛИВЕ

Командувач Нацгвардії: іноді понад 10% шахедів збивають наші групи-перехоплювачі, ця цифра буде рости

Командувач НГУ: за закупівлі мають відповідати сильні спеціалісти, щоб воюючі командири не потрапляли в халепу

Півненко допускає, що за рік після впровадження армійської реформи в людей буде переосмислення бачення військової служби

Командувач НГУ: на захисті ЧАЕС 24/7 знаходяться гвардійці з бойовим досвідом, нарощується безпілотна складова

Командувач Нацгвардії: ми не втратимо перевагу, коли ворог запустить свій аналог Starlink

ОСТАННЄ

Росіяни атакували Запорізьку область, сім людей поранено

РФ завдала майже 30 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалий

У Полтаві через негоду сталося аварійне знеструмлення в одній з громад

Прем'єр Польщі нагадав заклик Папи Іоанна Павла II у Львові 25 років тому до очищення історичної пам'яті

Польсько-українська господарська палата закликала політиків обох країн уникати конфронтації

23 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Російські удари спричинили пожежу на автостоянці в Запоріжжі, є постраждалий

На Київщині зіткнулися легковики: п'ятеро людей загинули, двоє поранені

Зеленська: з початку року україномовні аудіогіди з'явилися ще в п'яти країнах Європи, відкрито 25 нових книжкових поличок

Одеса та Італія обговорили будівництво нового корпусу обласної дитячої лікарні в Одесі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА