ППО України збила 118 зі 135 ворожих цілей, зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 11 локаціях

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Сили оборони України у ніч на вівторок знешкодили 118 зі 135 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 118 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 23 червня (з 18:00 22 червня) противник атакував 135 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, додали в командуванні.