Інтерфакс-Україна
Події
08:08 23.06.2026

Росіяни атакували Запорізьку область, сім людей поранено

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Росіяни атакували Запорізьку область, сім людей поранено
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська на ранок вівторка завдали понад 1000 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого семеро постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 1050 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Сім людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Юрківці, Любицькому, Данилівці, Зорівці, Новосолошиному, Оріхову, Новопавлівці, Омельнику, Свободі, Широкому, Бабашах, Копанях, Долинці, Рівному, Гуляйпільському, Тимошівці;

Він додав, що 769 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кушугум, Комишуваху, Балабине, Новомиколаївку, Кам'яне, Біленьке, Річне, Новояковлівку, Новорозівку, Новосолошине, Матвіївку, Лисогірку, Мар'ївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Цвіткове, Добропілля, Рибне, Червону Криницю, Микільське;

Також 3 обстріли з РСЗВ прийшлися по Гуляйпільському та Гіркому, а 260 артударів прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Воздвижівці, Цвітковому, Добропіллю, Рибному.

Крім того, надійшло 169 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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