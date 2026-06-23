Інтерфакс-Україна
Події
07:57 23.06.2026

РФ завдала майже 30 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалий

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РФ завдала майже 30 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалий
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти майже 30 разів атакували Дніпропетровську область, постраждала одна людина, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина постраждала. Майже 30 разів ворог атакував п'ять районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбами", – написав він у Телеграм.

Він зазначив, в Нікопольському районі – Нікополь, Покровську – міську і сільську, Червоногригорівську, Мозолевську громади. Пошкоджені інфраструктура, агрофірма, приватні будинки, господарські споруди, авто, трактор.

У Васильківській громаді Синельниківського району виникла пожежа. Один приватний будинок зруйнований, ще 12 – понівечені. Пошкоджена й пожежна частина.

У місті Самар побита оселя.

У Божедарівській громаді Кам'янського району зайнялася господарська споруда. Постраждав 60-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні.

Поцілили росіяни і по Дніпровському району.

 

Теги: #дніпропетровщина #обстріли

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