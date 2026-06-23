У Полтаві через негоду сталося аварійне знеструмлення в одній з громад

Фото: https://t.me/poltavskaOVA

У Полтаві через негоду сталося аварійне знеструмлення в одній з громад, повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

"Через складні погодні умови сталося аварійне відключення електроенергії у Гадяцькій громаді", – написав він у Телеграм.

Він зазначив, що за інформацією АТ "Полтаваобленерго", без світла залишилися близько 600 абонентів.

Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.