07:43 23.06.2026
У Полтаві через негоду сталося аварійне знеструмлення в одній з громад
Фото: https://t.me/poltavskaOVA
У Полтаві через негоду сталося аварійне знеструмлення в одній з громад, повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.
"Через складні погодні умови сталося аварійне відключення електроенергії у Гадяцькій громаді", – написав він у Телеграм.
Він зазначив, що за інформацією АТ "Полтаваобленерго", без світла залишилися близько 600 абонентів.
Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.