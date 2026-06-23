Інтерфакс-Україна
Події
07:43 23.06.2026

У Полтаві через негоду сталося аварійне знеструмлення в одній з громад

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У Полтаві через негоду сталося аварійне знеструмлення в одній з громад
Фото: https://t.me/poltavskaOVA

У Полтаві через негоду сталося аварійне знеструмлення в одній з громад, повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

"Через складні погодні умови сталося аварійне відключення електроенергії у Гадяцькій громаді", – написав він у Телеграм.

Він зазначив, що за інформацією АТ "Полтаваобленерго", без світла залишилися близько 600 абонентів.

Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

 

Теги: #знеструмлення #полтавська_область

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