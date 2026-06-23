Інтерфакс-Україна
Події
07:42 23.06.2026

Прем'єр Польщі нагадав заклик Папи Іоанна Павла II у Львові 25 років тому до очищення історичної пам'яті

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Прем'єр Польщі нагадав заклик Папи Іоанна Павла II у Львові 25 років тому до очищення історичної пам'яті

Прем'єр Польщі Дональд Туск нагадав заклик Папи Іоанна Павла II у Львові 25 років тому до очищення історичної пам'яті.

"25 років тому у Львові Іван Павло II сказав: "Нехай очищення історичної пам'яті призведе кожного до готовності ставити пріоритет на те, що об'єднує, над тим, що розділяє, щоб разом будувати майбутнє, засноване на взаємній повазі, братерській спільноті, братерській співпраці та справжній солідарності", – написав він у соцмережі Х.

 

Теги: #історична #память #туск

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