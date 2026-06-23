Інтерфакс-Україна
Події
07:40 23.06.2026

Польсько-українська господарська палата закликала політиків обох країн уникати конфронтації

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Польсько-українська господарська палата закликала політиків обох країн уникати конфронтації

Правління польсько-української господарської палати, яка майже 35 років розвиває економічну співпрацю між країнами, звернулося до польських та українських політиків із закликом уникати загострення відносин.

"Ваші дії перешкоджають роботі та партнерству польських та українських підприємців, які створюють економіку, державний бюджет та робочі місця", – сказано в заяві на офіційному сайті.

Палата закликала не дозволяти історичній та виборчій політиці затьмарювати відповідальність за безпеку обох країн та їхніх громадян: "Не розтрачуймо наше спільне польсько-українське майбутнє у запалі політики гідності".

У зверненні нагадали слова Юзефа Пілсудського, Єжи Ґедройця та Яцека Куроня – "Немає вільної Польщі без вільної України", – зазначивши, що ця теза набула особливого драматизму після 24 лютого 2022 року.

Бізнес-організація навела економічні аргументи на користь партнерства: Польща є другим за величиною торговельним партнером України, а Україна – сьомим напрямком польського експорту. За даними Палати, українська громада в Польщі формує майже 110 000 приватних підприємців та 26 000 компаній, забезпечуючи близько 3% ВВП Польщі та 5% частки ринку праці країни.

У зверненні наголосили, що польські інвестори не виводили бізнес з України з початку повномасштабного вторгнення, попри те, що їхні компанії стають мішенями для російських атак.

Палата висловила сподівання, що Конференція з відновлення України 2026 року в Гданську продемонструє польську солідарність та підтримає європейські прагнення України.

 

Теги: #польща #господарська_палата

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