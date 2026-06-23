23 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

23 червня в Україні та світі відзначають День Державної служби.

День пам'яті жертв розстрілів політичних в'язнів у тюрмах Західної України (1941). Пам'ять жертв цього злочину вшановується на рівні окремих громад. Український інститут національної пам'яті закликає до загальнонаціонального вшанування та висвітлення теми в ЗМІ.

Національне свято Великого Герцогства Люксембург. День народження Великого Герцога (1961).

В Естонії відзначається державне свято — День перемоги у Виннуській битві. 23 червня 1919 року естонські війська відбили напад німецьких військ Ландесвера і здобули перемогу в місті Винну (Цесіс, Північна Латвія) в ході Визвольної війни.

Також сьогодні Міжнародний день вдів, Міжнародний Олімпійський день, Міжнародний день жінок в інженерії, Всесвітній день інформаторів, День друкарської машинки, Переддень Івана Купала.

40 років від дня заснування (1986) Університету Григорія Сковороди у Переяславі.

Православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Агрипини.

День 1579 Російська агресія - Day 1579 Russian aggression

Міжнародний день вдів

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 65 / 189.

Щорічно 23 червня, з 2011 року, світова спільнота відзначає Міжнародний день вдів. Ця дата дає можливість приділити увагу скрутному становищу жінок і дітей, які залишилися без чоловічої підтримки. До цього закликає резолюція Генеральної асамблеї ООН (A/RES/65/189), що вийшла в грудні 2010 року і закріпила за 23 червня статус міжнародного дня.

За даними Організації Об'єднаних Націй, на сьогодні загальна кількість вдів у світі становить понад 258 мільйонів осіб, одночасно кожна десята жінка живе в умовах крайньої бідності. Дуже багато вдів проживає в країнах, де вирують збройні конфлікти; їхнє становище особливо важке: вони втрачають чоловіків у молодому віці, також змушені виховувати дітей в умовах бойових дій і без будь-якої підтримки з боку.

День Державної служби ООН

Відзначається щорічно згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 57 / 277.

У березні 2003 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію 57/277, яка проголосила 23 червня Днем державної служби Організації Об'єднаних Націй. Відтоді він відзначається щороку і свідчить про визнання цінності служби для суспільства; зазначає внесок державної служби в процес розвитку; визнає роботу державних службовців і заохочує молодих людей робити кар'єру в державному секторі.

День Державної служби України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 04.04.2003 р. № 291/2003

Міжнародний Олімпійський день

Щорічно 23 червня в усьому світі відзначається Міжнародний Олімпійський день, на згадку про відродження олімпійського руху в його сучасному вигляді.

Ідея про встановлення спеціального святкового дня, присвяченого олімпійському руху в усьому світі, який дозволив би розповісти людям про основні олімпійські принципи, вперше прозвучала на 41-й сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у Стокгольмі в 1947 році, а ще через рік на 42-й сесії МОК у Санкт-Моріці цей проєкт був схвалений офіційно. Перший Олімпійський день був відзначений 23 червня 1948 року.

Історичною передумовою для вибору дати свята послужила наступна подія. У червні 1894 року в Парижі відбувся Міжнародний атлетичний конгрес з проблем фізичного виховання, в якому брали участь представники 12 країн. 23 червня свою доповідь представив ентузіаст відродження олімпійського руху французький барон П'єр де Кубертен. У ній він ознайомив присутніх з розробленими ним організаційними засадами Олімпійських ігор.

Конгрес схвалив пропозицію барона П'єра де Кубертена відродити традицію давньогрецьких олімпіад з тим, щоб раз на чотири роки проводити "змагальні ігри із запрошенням до участі в них усіх народів". Саме ця пам'ятна дата і була обрана для святкування Міжнародного Олімпійського дня.

Міжнародний день жінок в інженерії

Щорічно 23 червня світ відзначає доволі молоде, проте цікаве свято – Міжнародний день жінок в інженерії. Таку подію започаткувала спільнота жінок-інженерів у Великій Британії у 2014 році. Вже у 2016 році до святкування приєдналась ЮНЕСКО, завдяки чому День жінок-інженерів набув міжнародного статусу.

Всесвітній день інформаторів

Всесвітній день інформаторів, заснований неурядовими організаціями в 2019 році, відзначається щороку 23 червня. Його мета - підвищити глобальну обізнаність про боротьбу з корупцією та визнати вирішальну роль, яку відіграють інформатори в цій справі.

День друкарської машинки

Цей день має історичне значення, оскільки відзначає річницю видачі першого патенту на друкарську машинку в 1868 році Крістоферу Латему Шолзу.

Переддень Івана Купала

Свято Купала починають відзначати в ніч з 23 на 24 червня. Наші пращури святкували його ще до хрещення Русі, в часи язичництва, коли щиро вірили у сили природи.

Народилися в цей день:

170 років від дня народження Балінта Варґи (1856-1943), угорського письменника, літературознавця, перекладача, педагога;

120 років від дня народження Вольфганга Кеппена (1906-1996), німецького письменника;

100 років від дня народження Анатолія Олександровича Ротенштейна (1926-1992), українського режисера;

95 років від дня народження Григорія Романовича Кохана (1931-2014), українського кінорежисера, сценариста, графіка, живописця, педагога;

70 років від дня народження Євгена Сіканова (1956-2016), учасника Революції Гідності, шахтаря, громадського активіста.

Ще цього дня:

1917 - На II-му Всеукраїнському військовому з'їзді в Києві було проголошено І Універсал Української Центральної Ради;

1961 - Набув чинності підписаний в 1959 році Договір про мирне наукове використання Антарктики;

1990 - Почалося повернення кримських татар на Батьківщину;

2001 - Розпочався триденний офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну;

2016 - На референдумі щодо членства Великої Британії в ЄС більшість його учасників (52 % за явки 72 %) проголосували за вихід Об'єднаного Королівства з Євросоюзу ("Брекзіт"). Наступного дня прем'єр-міністр Девід Кемерон, головний опонент "Брекзіту", оголосив про свій намір вийти у відставку.

2022 - Європейська Рада офіційно надала Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Грузія статус кандидата не отримала.

Церковне свято

Святої мучениці Агрипини

У цей день православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Агрипини. Ще в молодості римлянка Агрипина вирішила не виходити заміж, а присвятити своє життя служінню Богові. Під час гоніння на християн їй довелося постати перед язичницьким судом, де її піддали тортурам, а потім ув'язнили. Попри муки, Агрипина не зреклася своєї віри. В нагороду за стійкість Бог послав їй порятунок: ангел звільнив дівчину від кайданів, але від перенесених тортур вона все ж незабаром померла. Тіло мучениці три християнки — Васса, Павла і Агатоніка — відвезли до Сицилії і поховали. Біля труни святої Агрипини згодом відбувалися численні чудеса.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Петро, Святослав, Федір.

З прикмет цього дня:

Тиха і сонячна погода на тепле літо; дощить на Агрипину - літо буде вологим; вранці роса - вдень чекайте на гарну погоду; північний вітер несе похолодання; захід сонця червоний - будуть спека і сильний вітер; голосно квакають жаби - до дощу.

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