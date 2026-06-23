Інтерфакс-Україна
Події
05:40 23.06.2026

На Київщині зіткнулися легковики: п'ятеро людей загинули, двоє поранені

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У Бориспільському районі Київської області внаслідок автопригоди загинули п'ятеро людей, ще двоє зазнали травм, повідомляє головне управління Національної поліції в Київській області.

Інцидент за участю двох легкових автомобілів сталася на автодорозі Бориспіль – Дніпро біля села Рогозів.

За попередніми даними, 70-річний водій Renault Sandero, виконуючи обгін, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з Nissan Altima.

Унаслідок ДТП водій Renault Sandero та дві його пасажирки віком 95 і 75 років, а також 40-річний пасажир Nissan Altima загинули на місці.

Не вдалося врятувати й 69-річну пасажирку Renault Sandero: жінка померла в лікарні.

35-річний водій Nissan Altima та 18-річна пасажирка Renault Sandero дістали травми різного ступеня тяжкості, обоє госпіталізовані.

Правоохоронці почали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб).

Розслідування триває.

Джерело: https://kv.npu.gov.ua/news/piatero-liudei-zahynuly-shche-dvoie-travmovani-politseiski-kyivshchyny-rozsliduiut-obstavyny-avtotroshchi-na-boryspilshchyni?v=6a396c92957bc

Теги: #київська #жертви #дтп

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