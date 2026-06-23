Інтерфакс-Україна
Події
04:46 23.06.2026

Зеленська: з початку року україномовні аудіогіди з'явилися ще в п'яти країнах Європи, відкрито 25 нових книжкових поличок

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Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що з початку 2026 року україномовні аудіогіди запрацювали ще в п'яти європейських країнах, а у світі відкрилося 25 нових українських книжкових поличок, проєкти охопили вже 59 та 73 країни відповідно, повідомила пресслужба президента.

"Всюди, де бувають, українці повинні мати змогу отримувати інформацію рідною мовою. А світ має звикати до нашої мови на її заслуженому місці поряд з іншими", – наголосила перша леді.

Як повідомляється, аудіогіди запрацювали в музеї Hof van Busleyden (Бельгія), Музеї Ейнштейна (Швейцарія), дитячому музеї Junibacken (Швеція), на екскурсійних круїзах Гельсінським архіпелагом (Фінляндія) та в меморіальному комплексі Маутгаузен (Австрія).

За час існування проєкт охопив уже 122 україномовних аудіогіди в 59 країнах світу.

Крім того, вісім українських книжкових поличок з'явилося в Угорщині, чотири – в Греції та по одній – у Норвегії, Польщі, Демократичній Республіці Конго, Італії, Ірландії, Іспанії, Німеччині, Чилі, Єгипті, Словенії та Словаччині. Вперше полички відкрилися в Панамі та Іраку.

У пресслужбі наголосили, що проєкт охопив 73 країни й штаб-квартиру міжнародної організації ЮНЕСКО. Загалом функціонує понад 390 поличок, що містять більш ніж 100 тисяч книг.

"Українська література, наука, історія, книжки з глибокою, об'єктивною інформацією про нашу країну мають стати доступними в усіх куточках світу, всюди, де є українці, щоб підтримувати їх. І також для того, щоб наші закордонні друзі краще знали нас. Порозуміння з'являється лише з об'єктивних знань і бажання зрозуміти. Працюємо для цього – для України та світу", – зазначила Зеленська.

Джерело: https://president.gov.ua/news/vid-pochatku-cogo-roku-ukrayinomovni-audiogidi-zapracyuvali-105065?fbclid=IwY2xjawSmV-hleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAEwAAEeokBx4JyrDoHKEwixQqqAWqaFwRXHJPmEUb3kGtqXw_dZ6eurDDUTBnFNgcc_aem_Mze7iHlA-oFXcE70CR6hUA

Теги: #зеленська #європа #аудіогіди

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