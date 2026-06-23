Одеса та Італія обговорили будівництво нового корпусу обласної дитячої лікарні в Одесі

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер обговорив з генеральним директором Італійської агенції з питань співробітництва в галузі розвитку Марко Русконі реалізацію спільних українсько-італійських проєктів, головним з яких є будівництво нового лікувального корпусу Одеської обласної дитячої клінічної лікарні за підтримки Італії.

"Обговорили конкретні кроки із реалізації спільних українсько-італійських проєктів, спрямованих на відновлення та розвиток регіону", – написав він у Телеграм.

Кіпер наголосив, що головний серед них – будівництво нового лікувального корпусу Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, який реалізується за підтримки Італійської Республіки.

За його словами, Русконі особисто ознайомився з ходом підготовки та реалізації проєкту, зокрема з практичними механізми переходу до активної фази та подальшої координації між усіма залученими сторонами.

Сторони домовилися продовжити діалог під час Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2026) у Гданську, де планується обговорити можливості для розширення співпраці між Одещиною та італійськими партнерами.

"Дякую Уряду Італійської Республіки та Італійській агенції з питань співробітництва в галузі розвитку (AICS) за послідовну підтримку Одещини та готовність долучатися до реалізації проєктів, важливих для відновлення й розвитку регіону", – підсумував Кіпер.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/16977?fbclid=IwY2xjawSmV_tleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAEwAAEenJwsdeuOTf6q2kcCeDItJ_Wl2NxZSJpqkg3k9RHoT2frETfaXG-iejblbuo_aem_4lY3C8jY8bj-MbJAy5MfzQ