Інтерфакс-Україна
Події
01:13 23.06.2026

На фронті відбулось 158 боїв за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

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Російські війська від початку доби 158 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському та гуляйпільському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 158 бойових зіткнень. Противник здійснив 47 авіаційних ударів, скинув 150 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 8862 дрони-камікадзе та здійснив 1818 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках зафіксовано два боєзіткнення з противником. Ворог здійснив 54 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема два із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку противник дев'ять разів штурмував позиції українських підрозділів в напрямку населених пунктів Вільча, Козача Лопань, Симинівка, Покаляне, Бочкове, Колодязне та в районі населеного пункту Стариця.

На куп'янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в напрямку Кучерівки та Глушківки.

Для просування на лиманському напрямку загарбники здійснили 12 атак в районах населених пунктів Новоселівка, Новомихайлівка та у бік Борової, Дробишевого, Озерного, Лимана. Два боєзіткнення досі тривають.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили 15 спроб загарбників йти вперед поблизу Різниківки, Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

Один ворожий штурм зафіксовано на краматорському напрямку, де ворог намагався витіснити українських захисників із займаних позицій поблизу Никифорівки.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Софіївка.

Усього 25 атак здійснив ворог на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Дорожнє та в бік населених пунктів Сергіївка, Муравка, Шевченко, Вільне, Матяшеве. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 30 окупантів та 10 – поранено; знищено чотири одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога. Пошкоджено пункт управління БпЛА, чотири артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки та 109 укриттів противника. Знищено або подавлено 245 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку українські захисники зупинили три ворожі атаки в районах Січневого, Вербового та Нового Запоріжжя.

На гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районі населених пунктів Добропілля, Злагода, Оленокостянтинівка та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки, Чарівного.

На оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції українських захисників в районі Степового.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02WaVjavKPqXz2GH4KRKeKre71h64pku5sw7QWpJQS5i7v7QnUfxyPx2JFcC1TsFdTl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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