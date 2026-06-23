Інтерфакс-Україна
Події
01:08 23.06.2026

У Запоріжжі сталося кілька пожеж внаслідок російської атаки по місту

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У Запоріжжі сталося кілька пожеж внаслідок російської атаки по місту, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Кілька пожеж сталися у Запоріжжі через атаку росіян на місто", – написав він у Телеграм.

За його словами, пошкоджені приватний будинок та автозаправка. На місці працюють екстрені служби.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Федоров раніше повідомляв про атаку ворожих безпілотників та КАБів.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/42476

Теги: #запоріжжя #пожежі #атаки

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