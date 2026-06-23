01:08 23.06.2026
У Запоріжжі сталося кілька пожеж внаслідок російської атаки по місту
У Запоріжжі сталося кілька пожеж внаслідок російської атаки по місту, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
"Кілька пожеж сталися у Запоріжжі через атаку росіян на місто", – написав він у Телеграм.
За його словами, пошкоджені приватний будинок та автозаправка. На місці працюють екстрені служби.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Федоров раніше повідомляв про атаку ворожих безпілотників та КАБів.
Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/42476