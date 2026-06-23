Інтерфакс-Україна
Події
00:52 23.06.2026

Мельник в ООН: Росія навмисне завдала удару по Києво-Печерській Лаврі

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Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, що Росія навмисно завдала удару по Києво-Печерській лаврі – об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Російські збройні сили навмисно вдарили по Києво-Печерській лаврі. Це православний монастир, який є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та був заснований ще у XI столітті", – сказав Мельник під час засідання Радбезу ООН.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджень зазнав Успенський собор – головний храм монастирського комплексу. Мельник наголосив, що удар по Лаврі є не лише атакою на Україну, а й на світову культурну та християнську спадщину.

Він заявив, що Києво-Печерська лавра пережила монгольські навали, Другу світову війну та радянські релігійні переслідування, однак у 21 столітті стала ціллю російської атаки.

Мельник також закликав міжнародну спільноту дати належну оцінку діям РФ та притягнути винних до відповідальності за знищення культурної спадщини.

Як повідомлялося, п'ятеро людей загинули та 35 постраждали внаслідок російської атаки по Києву в ніч проти понеділка, 15 червня. Щонайменше 26 житлових будинків було пошкоджено, горів дах Успенського собору Києво-Печерської лаври. Зокрема, влучання російського безпілотника Shahed завдало значної шкоди зовнішньому вигляду та інтер'єру Успенського собору, також постраждали сусідні історичні споруди, включаючи елементи фортифікаційного комплексу Лаври та вежу Івана Кушника.

Джерело: https://webtv.un.org/en

Теги: #лавра #рф #мельник

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