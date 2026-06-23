Інтерфакс-Україна
Події
00:49 23.06.2026

Мельник на Радбезі ООН: 30% російських НПЗ вже не можуть підтримувати війну

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Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив на засіданні Ради безпеки, що 30% російських нафтопереробних заводів вже не можуть підтримувати війну

"30% нафтопереробних об'єктів Росії були зруйновані і більше не можуть підтримувати цю військову кампанію", – наголосив Мельник.

Також він зазначив, що навіть протиповітряний щит, побудований навколо Москви, більше не здатен захищати свої військові цілі, а російські військові блогери самі визнають, що бумеранг війни, розв'язаної Володимиром Путіним, повернувся на територію Росії.

Джерело: https://webtv.un.org/en

Теги: #оон #нпз #рф #мельник

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