Мельник на Радбезі ООН: 30% російських НПЗ вже не можуть підтримувати війну

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив на засіданні Ради безпеки, що 30% російських нафтопереробних заводів вже не можуть підтримувати війну

"30% нафтопереробних об'єктів Росії були зруйновані і більше не можуть підтримувати цю військову кампанію", – наголосив Мельник.

Також він зазначив, що навіть протиповітряний щит, побудований навколо Москви, більше не здатен захищати свої військові цілі, а російські військові блогери самі визнають, що бумеранг війни, розв'язаної Володимиром Путіним, повернувся на територію Росії.

Джерело: https://webtv.un.org/en